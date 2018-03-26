Страшный пожар в Кемерово: Будут ли проверять тульские торговые центры?

«Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово с большим количеством погибших — это сигнал для проверки всех торговых центров, – заявила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. – Нормы все прописаны, но то, как мы к ним относимся, является той катастрофической причиной тех бед, свидетелями которых мы являемся сегодня».

Кузнецова заявила, что пожар в торговом центре в Кемерово «должен стать срочным сигналом к проверке безопасности, не формальной, а ответственной».

Как стало известно Myslo, тульские ТЦ пока не проверяют. Как сообщили в региональном МЧС, сейчас продолжаются так называемые надзорные каникулы: три года, когда предприятия малого и среднего бизнеса избавлены от проверок.

На то, чтобы дать ход специальным проверкам, нужно волевое решение региональных властей.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Возгорание началось в батутном бассейне на детской площадке. Пожарная сигнализация не сработала. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.