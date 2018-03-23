В Заокском районе сгорел дом

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

23 марта в 1.07 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о возгорании дома в д. Турино Заокского района.

На место незамедлительно выехали три пожарных расчета. С огнем удалось справиться в 1.22. В результате происшествия дом сгорел полностью. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Главное Управление МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.