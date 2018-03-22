Фото УГИБДД по Тульской области.
В Тульской области «Лада Гранта» вылетела в кювет
Водителя госпитализировали.
21 марта в 12.20 на 14-м километре автодороги «Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты» 19-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», предположительно, не справился с управлением и съехал в кювет.
Водителя с телесными повреждениями госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.
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