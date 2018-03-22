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В Тульской области «Лада Гранта» вылетела в кювет
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Тульской области «Лада Гранта» вылетела в кювет

Водителя госпитализировали.

21 марта в 12.20 на 14-м километре автодороги «Кимовск – Епифань – Куликово поле – Кресты» 19-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», предположительно, не справился с управлением и съехал в кювет.

Водителя с телесными повреждениями госпитализировали. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:03 +2
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