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Юные модели агентства Linda открыли Неделю моды в Москве показом Дома моды Yudashkin Kids
Генеральный директор модельного агентства Linda Алла Бурлина и ее юные воспитанницы.

Юные модели агентства Linda открыли Неделю моды в Москве показом Дома моды Yudashkin Kids

20 марта российский кутюрье Валентин Юдашкин представил коллекцию prêt-à-porter сезона осень-зима 2018/19.

«Московская зима» — такое название коллекция получила не случайно. Эволюция московского стиля и неповторимый колорит заснеженных улиц нашли свое отражение в моделях и цветовой гамме.

 


Открыл дефиле показ новой линейки Дома моды Yudashkin Kids, созданной креативным директором марки Галиной Юдашкиной.


Маргарита, дочь певицы Жасмин.

Стильный и в то же время комфортный детский гардероб для мальчиков и девочек продуман до мелочей и разработан по всем правилам prêt-à-porter de luxe.

Он включает как базовые, так и эксклюзивные вещи, отличающиеся необычным кроем и уникальным декором.


Надежда Пескова (слева).

Открытие Недели высокой моды в Гостином дворе началось с показа детской коллекции Дома моды Yudashkin Kids.


Лиза Галкина.

В показе этой коллекции приняли участие юные модели агентства Linda, а также звездные дети Дмитрия Пескова и Татьяны Навки, Максима Галкина и Аллы Пугачевой, Жасмин, Филиппа Киркорова, Юлии Пересильд и Алексея Учителя.


Мартин и Алла-Виктория Киркоровы.

Алла Бурлина, генеральный директор модельного агентства Linda:

Алла Бурлина

– Юные модели агентства Linda, как и наши взрослые модели, уже не один сезон работают на главном подиуме страны. Но в показе-открытии Недели моды от Дома моды Yudashkin участвуют впервые. Я очень рада за наших звездочек, ведь для них это только первая маленькая ступенька в их жизни.


Ангелина, мама Дженнифер:
– Дженнифер вышла на подиум вместе с детьми российских звезд. На подготовке к показу царила невероятная атмосфера. С нами работали настоящие профессионалы-стилисты, постановщики, фотографы. Наряды были просто волшебные. Участие в показе такого уровня – огромный опыт и стимул двигаться дальше в этом направлении.


Надежда, мама Николь:
– Восторг и невероятное чувство радости — вот так можно описать наши эмоции на 39-й Неделе моды в Москве, на детском показе Валентина Юдашкина. Поразила удивительная волшебная атмосфера, царившая там. Николь в наряде от лучшего дизайнера страны выглядела стильно, модно и эффектно. Спасибо Алле Николаевне Бурлиной за предоставленную возможность участвовать в Неделе моды.


Маша, дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя.
Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:56 −10
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