В Тульской области пройдет акция ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом
Жители региона смогут пройти флюорографию и получить консультацию врача-фтизиатра.
24 марта во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. В 2018 году он пройдет под девизом: «Требуются лидеры для мира, свободного от туберкулеза. Внеси свой вклад в историю. Останови туберкулез!».
В Тульской области профилактическая акция продлится два дня: 23 и 24 марта.
с 9.00 до 15.00 в поликлинике ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» в пос. Петелино. Желающие смогут пройти флюорографию и получить консультацию врача — фтизиатра;
с 10.00 до 15.00 в ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» будет работать «горячая линия» по вопросам активного выявления, профилактики и лечения туберкулеза.
Специалисты ответят по телефонам:
- 8 (4872) 72- 11- 68 — заместитель главного врача по лечебной работе Марина Ивановна Маслакова;
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8 (4872) 72-19-54— заместитель главного врача по поликлинике, главный детский специалист по фтизиатрии департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области — Татьяна Александровна Горкина;
- 8 (48762) 6−25−82 — заведующая поликлиникой филиала № 1 в Новомосковске Ирина Серафимовна Щурова;
- 8 (48731) 6−12−16 — заведующий поликлиникой филиала № 2 в Узловой Владимир Владимирович Кузнецов.
С 11.00 до 16.00 в Туле на площади ТЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2) все желающие смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование и принять участие в культурно — массовых мероприятиях;
С 11.00 до 16.00 в Туле на площади Ленина (пр. Ленина, 2) и на площади Главпочтамта (пр. Ленина, 33) волонтеры Тульского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики» проведут опрос «Что я знаю о туберкулезе?», раздадут памятки и листовки о профилактике и раннем выявлении туберкулеза;
С 11.00 до 14.00 желающих пройти бесплатное флюорографическое обследование будут ждать по следующим адресам:
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Алексин поликлиника № 1 ГУЗ «
Алексинская РБим. В.Ф. Снегирева», ул. Санаторная, 15;
- Ефремов, площадь МКУ МПЦ «Октябрьский», ул. Мира, 2;
- Новомосковск, Центральная площадь.