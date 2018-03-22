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В Тульской области пройдет акция ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

В Тульской области пройдет акция ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Жители региона смогут пройти флюорографию и получить консультацию врача-фтизиатра.

24 марта во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. В 2018 году он пройдет под девизом: «Требуются лидеры для мира, свободного от туберкулеза. Внеси свой вклад в историю. Останови туберкулез!».

В Тульской области профилактическая акция продлится два дня: 23 и 24 марта.

23 марта

с 9.00 до 15.00 в поликлинике ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» в пос. Петелино. Желающие смогут пройти флюорографию и получить консультацию врача — фтизиатра;

с 10.00 до 15.00 в ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1» будет работать «горячая линия» по вопросам активного выявления, профилактики и лечения туберкулеза.

Специалисты ответят по телефонам:

  • 8 (4872) 72- 11- 68 — заместитель главного врача по лечебной работе Марина Ивановна Маслакова;
  • 8 (4872) 72-19-54 — заместитель главного врача по поликлинике, главный детский специалист по фтизиатрии департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области — Татьяна Александровна Горкина;
  • 8 (48762) 6−25−82 — заведующая поликлиникой филиала № 1 в Новомосковске Ирина Серафимовна Щурова;
  • 8 (48731) 6−12−16 — заведующий поликлиникой филиала № 2 в Узловой Владимир Владимирович Кузнецов.
24 марта

С 11.00 до 16.00 в Туле на площади ТЦ «Макси» (ул. Пролетарская, 2) все желающие смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование и принять участие в культурно — массовых мероприятиях;

С 11.00 до 16.00 в Туле на площади Ленина (пр. Ленина, 2) и на площади Главпочтамта (пр. Ленина, 33) волонтеры Тульского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Волонтеры-медики» проведут опрос «Что я знаю о туберкулезе?», раздадут памятки и листовки о профилактике и раннем выявлении туберкулеза;

С 11.00 до 14.00 желающих пройти бесплатное флюорографическое обследование будут ждать по следующим адресам:

  • Алексин поликлиника № 1 ГУЗ «Алексинская РБ им. В.Ф. Снегирева», ул. Санаторная, 15;
  • Ефремов, площадь МКУ МПЦ «Октябрьский», ул. Мира, 2;
  • Новомосковск, Центральная площадь.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:20 +1
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Тульская область

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