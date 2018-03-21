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Как тулякам узнать, кто положил глаз на их недвижимость

Как тулякам узнать, кто положил глаз на их недвижимость

Запросить соответствующую информацию можно в региональном Управлении Росреестра.

Собственник объекта недвижимости может получить справку о лицах, которые запрашивали информацию о принадлежащих ему объектах недвижимого имущества. Об этом сообщает Управление Росреестра по Тульской области.

Согласно действующему законодательству, сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, являются общедоступными и предоставляются по запросам любых заинтересованных лиц. Собственник объекта недвижимости может получить справку о лицах, которые запрашивали информацию о его имуществе.

В документе будут отражены сведения о физических, юридических лицах, органах местного самоуправления и государственной власти, которые получали сведения о его объекте недвижимости, дату получения ими справки и исходящий номер такого документа. Срок предоставления услуги – три рабочих дня.

Стоимость справки для физических лиц составляет от 250 до 400 рублей, для юридических – от 700 до 1100.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:38 +2
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