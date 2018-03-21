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В Тульской области коммунальщики задолжали за электричество 965 млн рублей

В Тульской области коммунальщики задолжали за электричество 965 млн рублей

Муниципальному предприятию «Огаревское ЖКХ» выписан штраф за несвоевременную оплату счетов.

МУП «Огаревское ЖКХ» привлечено к административной ответственности за нарушение установленного порядка оплаты потреблённой электрической энергии. Предприятие задолжало энергетикам более 11,6 млн рублей, и эта сумма продолжает расти.

АО «ТНС энерго Тула» сообщает, что невыполнение обязательств по оплате влечет за собой административное наказание: штраф в размере от 40 до 300 тысяч рублей или дисквалификацию руководителя на срок до трёх лет.

Суммарный долг тульских коммунальных предприятий за электроэнергию превысил 965,5 млн рублей. В десятку неплательщиков входят МУП «ВКХ» (Плавский район), ООО «Водоснабжение» (Киреевский район), ООО «ВКХ» (Щекинский район), ООО «УВКХ», ООО «УКС» (Узловский район) и ООО «Северо-Задонский водоканал».

Если задолженности не будут погашены в ближайшее время, материалы в отношении должников будут направлены в Ростехнадзор для применения мер административного воздействия.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:13 +1
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