Ефремов станет зоной опережающего развития

В Ефремове будет создана зона опережающего развития. Соответствующее постановление подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Это нововведение позволит привлечь в район дополнительные инвестиции, обеспечить новые рабочие места. Для инвесторов будут предусмотрены налоговые льготы – например, им пять лет не придётся оплачивать налог на землю и имущество.

С 30 до 7,6 процентов снизится налог на фонд заработной платы, будут введены и другие финансовые послабления. В ближайшие десять лет в Ефремове планируют открыть 1000 рабочих мест, привлечь десять миллиардов рублей инвестиций.

Предполагается, что зона опережающего развития дополнительно пополнит областной бюджет на 21 миллиард рублей.

Региональным правительством уже подписано три соглашения с инвесторами, одно из которых касается строительства в Ефремове производства белково-витаминных добавок. Также губернатор Алексей Дюмин поручил проработать вопрос создания зоны опережающего развития в Алексине.