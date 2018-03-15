Житель Ясногорска утащил со склада восемь коробок сливочного масла

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, в Ясногорском районе полицейские установили подозреваемого в совершении кражи. Ночью злоумышленник повредил замок входной двери склада и проник в помещение.

Его добычей стали восемь коробок сливочного масла. При проведении оперативных мероприятий сотрудники полиции выяснили личность и местонахождение вероятного злоумышленника. Версия о причастности к краже 30-летнего неработающего ранее судимого местного жителя подтвердилась.

У него обнаружено и изъято похищенное, которое мужчина планировал сбыть в местный магазин. Подозреваемый признался в содеянном. В отделе МВД России по Ясногорскому району продолжают мероприятия по выяснению всех деталей происшествия.