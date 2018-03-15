Специалисты Росреестра расскажут тулякам о геодезическом надзоре

Сотрудники регионального Управления Росреестра во вторник, 20 марта, проведут горячую линию по вопросам государственного геодезического надзора и лицензирования геодезический и картографической деятельности.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону: 47-05-09.

На вопросы будет отвечать исполняющий обязанности начальника отдела геодезии и картографии Максим Ишутенко.