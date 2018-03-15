Погода в Туле 16 марта: похолодание, облачность и умеренный ветер

Фото из архива MySLO

Синоптики прогнозируют небольшой снег и гололедицу на дорогах.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, умеренный – до десяти метров в секунду.

Ожидается похолодание. Температура воздуха ночью – от -14 до -9, днём – до -10 градусов. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.