В Туле на ул. Октябрьской два автомобиля протаранили припаркованный «Опель»: видео

Кадр из видео.

Сегодня, 15 марта, в 12.25 в Туле на улице Октябрьской произошла авария. По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и врезался в «Фольксваген». Впоследствии обе машины протаранили припаркованный «Опель».

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ДТП никто не пострадал.

На Youtube опубликованы кадры с видеорегистратора.