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В Туле на ул. Октябрьской два автомобиля протаранили припаркованный «Опель»: видео
Кадр из видео.

В Туле на ул. Октябрьской два автомобиля протаранили припаркованный «Опель»: видео

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня, 15 марта, в 12.25 в Туле на улице Октябрьской произошла авария. По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и врезался в «Фольксваген». Впоследствии обе машины протаранили припаркованный «Опель».

В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ДТП никто не пострадал.

На Youtube опубликованы кадры с видеорегистратора.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:52 +5
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