Кадр из видео.
В Туле на ул. Октябрьской два автомобиля протаранили припаркованный «Опель»: видео
К счастью, никто не пострадал.
Сегодня, 15 марта, в 12.25 в Туле на улице Октябрьской произошла авария. По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота Хайлендер» при повороте налево не убедился в безопасности маневра и врезался в «Фольксваген». Впоследствии обе машины протаранили припаркованный «Опель».
В УГИБДД по Тульской области рассказали, что в ДТП никто не пострадал.
На Youtube опубликованы кадры с видеорегистратора.