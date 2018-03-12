В выходные семь туляков попались на вождении в пьяном виде
Один из них в состоянии алкогольного опьянения повторно управлял авто. Теперь ему грозит уголовная утвественность.
В ночь с субботы на воскресенье в Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город».
Ее целью было пресечение нарушений ПДД, в числе которых основной акцент делался на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Дорожные полицейские с 20.00 и до утра воскресенья 15 экипажей патрулировали улицы регионального центра. За этот период было проверено более тысячи машин и выявлено 60 нарушений ПДД, из которых 7 – управление авто в нетрезвом виде.
В отношении пяти нарушителей был составлен протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. Еще один нарушитель повторно попался на вождении в пьяном виде, теперь ему грозит уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.
В УГИБДД отметили, что подобные рейды проходят регулярно.