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В выходные семь туляков попались на вождении в пьяном виде
Фото Дмитрия Дзюбина.

В выходные семь туляков попались на вождении в пьяном виде

Один из них в состоянии алкогольного опьянения повторно управлял авто. Теперь ему грозит уголовная утвественность.

В ночь с субботы на воскресенье в Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город».

Ее целью было пресечение нарушений ПДД, в числе которых основной акцент делался на управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Дорожные полицейские с 20.00 и до утра воскресенья 15 экипажей патрулировали улицы регионального центра. За этот период было проверено более тысячи машин и выявлено 60 нарушений ПДД, из которых 7 – управление авто в нетрезвом виде.

В отношении пяти нарушителей был составлен протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. Еще один нарушитель повторно попался на вождении в пьяном виде, теперь ему грозит уголовная ответственность по статье  264 УК РФ.

В УГИБДД отметили, что подобные рейды проходят регулярно.

Галерея
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 1
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 2
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 3
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 4
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 5
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 6
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 7
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 8
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 9
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 10
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 11
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 12
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 13
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 14
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 15
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 16
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 17
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 18
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 19
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 20
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 21
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 22
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 23
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 24
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 25
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 26
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 27
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 28
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 29
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 30
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 31
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 32
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 33
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 34
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 35
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 36
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 37
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 38
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 39
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 40
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 41
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 42
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 43
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 44
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 45
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 46
В Туле Госавтоинспекция провела профилактическую акцию «Ночной город», Фото: 47
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:51 +1
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