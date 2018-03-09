В Заокском районе сгорела дача

9 марта 2018 года в 1.35 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании дачи в деревне Сенино Заокского района.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПЧ-32, ПЧ-36, ПЧ-107, ПСЧ-42 и ДПК.

По прибытии на место происшествия, в 1.48, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение ликвидировано в 2.00.

Пострадавших нет.

В результате происшествия дача сгорела полностью. В гараже выгорел второй этаж, первый этаж выгорел частично.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 5 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.