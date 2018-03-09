В Туле замечена безумная «шестерка» bosozoku

Видео Дмитрия Дзюбина. Фото drive2

На днях в Туле на улице Дмитрия Ульянова была замечена необычная машина. ВАЗ-2106 явно выделялся в потоке автомобилей! Длинные выхлопные трубы, рев мотора – что за зверь такой?

Вообще, такими трубами украшали свои автомобили в стиле bosozoku (босодзоку) в Японии. Нашей «шестерки» до настоящего bosozoku style, конечно, далековато. Может, все еще впереди?

Босодзоку появился в стране восходящего солнца в середине прошлого века. Bosozoku в переводе с японского – «агрессивная банда на мотоциклах». Парни из этих молодежных группировок ездили на ярких байках с очень длинными выхлопными трубами. Банды нарушали спокойствие на дорогах. Позже эти парни пересели на автомобили, которые стали еще более экстравагантными.

Яркие цвета, агрессивные обвесы, капоты, выпирающие на 15−20 см вперед, необычные спойлеры сзади. И конечно, все те же выхлопные трубы до небес! Настоящие тачки в стиле босодзоку выглядят так: