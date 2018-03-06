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За нападение на полицейского туляк проведет 2,5 года в колонии
Фото 47channel.ru.

За нападение на полицейского туляк проведет 2,5 года в колонии

Также молодой человек заплатит потерпевшему 10 000 рублей.

Центральный суд признал виновным 24-летнего туляка по статье «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Ночью 12 ноября 2017 года ранее судимый мужчина находился находился в квартире своей сожительницы в доме на ул. Тимирязева в Туле. Он учинил скандал и женщина вызвала полицию.

Увидев приехавших стражей правопорядка, мужчина попытался выпрыгнуть из окна. Пока полицейские его удерживали, подсудимый схватил за правую руку в районе кисти одного из сотрудников и резко дернул ее, сломав ладьевидную кость правого запястья, что является средней тяжести вредом здоровью.

По совокупности приговоров суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 10 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, осужденный взят под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:10 +4
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