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В Чернском районе полицейские задержали дачного вора
Фото bloknot-volzhsky.ru

В Чернском районе полицейские задержали дачного вора

Мужчину подозревают в четырех кражах.

Сотрудники полиции в Чернском районе задержали 37-летнего мужчину по подозрению в совершении как минимум четырех краж из дачных домов.
По информации УМВД России по Тульской области, неработающий ранее судимый мужчина срывал навесные замки с входных дверей домов, проникал в помещения и забирал изделия из металла, чтобы в дальнейшем сбыть.
У задержанного обнаружено и изъято похищенное.
В отделе полиции «Чернский» возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».
Сейчас полицейские проверяют мужчину на причастность к другим хищениям чужого имущества.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:25 +2
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Место
Чернский районТульская область

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