В Чернском районе полицейские задержали дачного вора

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Сотрудники полиции в Чернском районе задержали 37-летнего мужчину по подозрению в совершении как минимум четырех краж из дачных домов.

По информации УМВД России по Тульской области, неработающий ранее судимый мужчина срывал навесные замки с входных дверей домов, проникал в помещения и забирал изделия из металла, чтобы в дальнейшем сбыть.

У задержанного обнаружено и изъято похищенное.

В отделе полиции «Чернский» возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».

Сейчас полицейские проверяют мужчину на причастность к другим хищениям чужого имущества.