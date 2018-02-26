новости
новости
Регистрация
Тульские спасатели проверили прочность льда на пруду Белоусовского парка
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели проверили прочность льда на пруду Белоусовского парка

Сотрудники МЧС пообщались с рыбаками и отдыхающими, напомнили им о правилах безопасности.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тульской области совместно с ВОСВОД проводят рейды и патрулирования на водоемах региона. Такие рейды особенно актуальны в выходные и праздничные дни.

Накануне сотрудники ГИМС и провели патрулирование в Алексине, Ефремове, Туле, а также в Суворовском районе. В областном центре основным объектом проверки стал пруд ЦПКиО имени Белоусова.

Толщина льда там составляет 42-44 см. Это позволяет безопасно находиться на льду группе людей. С рыбаками и отдыхающими были проведены профилактические беседы о соблюдении мер безопасности на зимних водоемах.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:11 +2
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областиспасателибезопасное поведение на льдузамерзший прудЦПКиО имени Белоусова
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Матч «Арсенала» с «Ахматом» рассудит арбитр из Санкт-Петербурга
Матч «Арсенала» с «Ахматом» рассудит арбитр из Санкт-Петербурга
В Донском осудили таксиста, угрожавшего пассажирке пистолетом
В Донском осудили таксиста, угрожавшего пассажирке пистолетом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.