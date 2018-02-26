Тульские спасатели проверили прочность льда на пруду Белоусовского парка

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудники МЧС пообщались с рыбаками и отдыхающими, напомнили им о правилах безопасности.

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тульской области совместно с ВОСВОД проводят рейды и патрулирования на водоемах региона. Такие рейды особенно актуальны в выходные и праздничные дни.

Накануне сотрудники ГИМС и провели патрулирование в Алексине, Ефремове, Туле, а также в Суворовском районе. В областном центре основным объектом проверки стал пруд ЦПКиО имени Белоусова.

Толщина льда там составляет 42-44 см. Это позволяет безопасно находиться на льду группе людей. С рыбаками и отдыхающими были проведены профилактические беседы о соблюдении мер безопасности на зимних водоемах.