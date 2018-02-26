В Тульской области сотрудники ДПС отвезли заболевшего мальчика в больницу вместо скорой

Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Накануне сотрудники отдельного батальона ДПС УМВД России по Тульской области несли службу в Ефремовском районе. Один из водителей обратился к гаишникам за помощью. Бабушка с дедушкой везли маленького мальчика в больницу из ефремовского села,но машина была в плохом состоянии и ехала медленно. Семья попросила сотрудников ГИБДД вызвать скорую помощь, однако правоохранители решили сами отвезти ребенка.

госавтоинспекция

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют гражданам в условиях низких температур воздержаться от поездок на личном транспорте на дальние расстояния. Особенно это касается автомобилей с дизельным двигателем. В случае крайней необходимости важно отправляться в дорогу, только тщательно проверив автомобиль и убедившись в его технической исправности, чтобы не оказаться на трассе в опасной ситуации.

В связи с сильными морозами сотрудники Госавтоинспекции ориентированы на оказание помощи водителям и пешеходам. Осуществляя повседневный контроль и надзор за дорожным движением, полицейские ДПС уделяют особое внимание транспорту, остановившемуся на обочине или краю проезжей части, находящемуся вдали от населенных пунктов. В большинстве случаев причиной этому становится поломка транспортного средства или израсходование топливного вещества.