Работник тульской автомойки угнал авто клиента и устроил ДТП

Отбывать наказание за преступление мужчина будет в колонии строгого режима.

Приговором Центрального районного суда Тулы ранее судимый мужчина признан виновным в ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).

Суд установил, что 17 декабря 2017 года вечером, работая на автомойке, мужчина угнал автомобиль «Опель Астра», принадлежащий клиенту. Доехав до Щёкино, угонщик не справился с управлением и совершил ДТП.

С учетом наличия рецидива преступлений судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на два года в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.