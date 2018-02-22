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Работник тульской автомойки угнал авто клиента и устроил ДТП

Работник тульской автомойки угнал авто клиента и устроил ДТП

Отбывать наказание за преступление мужчина будет в колонии строгого режима.

Приговором Центрального районного суда Тулы ранее судимый мужчина признан виновным в ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).
 
Суд установил, что 17 декабря 2017 года вечером, работая на автомойке, мужчина угнал автомобиль «Опель Астра», принадлежащий клиенту. Доехав до Щёкино, угонщик не справился с управлением и совершил ДТП.
 

С учетом наличия рецидива преступлений судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на два года в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:20 +6
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