В Тульской области ограничили продажу пива в жилых домах

22 февраля депутаты Тульской областной Думы на очередном заседании единогласно приняли закон «О внесении изменений в статьи 4 и 71 Закона Тульской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

Его суть в том, чтобы ограничить продажу пива и пивных напитков в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, в пристройках, вход в которые расположен во дворе или с торца здания, а также в розлив в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях домов и пристройках.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева:

Татьяна Лапаева – Нами была проанализирована практика аналогичных ограничений, введенных в других субъектах РФ: в Оренбургской, Курской, Амурской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае. Контроль за исполнением закона будут осуществлять правоохранительные органы, комитет по предпринимательству и управление Роспотребнадзора по Тульской области. Закон должен вступить в силу 1 июня 2018 года. Штраф за нарушение для должностных лиц составляет от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией или без конфискации.

По словам Лапаевой, всего в Тульской области было порядка 200 торговых объектов, занимающихся продажей пива. Но половина из них в начале года переквалифицировалась в организации общественного питания.

Таким образом, возможность продавать пиво в жилых домах останется только у общепита, сетевых магазинов и торговых точек, которые были спроектированы в домах исторически.

Напомним, с 1 января 2018 года в Тульской области уже было введено ограничение на продажу пива и пивных напитков в жилых домах. Исключения коснулись магазинов, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя или осуществляющих ее при оказании услуг общественного питания.

Новые ограничения на реализацию пива и пивных напитков будут действовать для всех хозяйствующих субъектов независимо от наличия лицензии на розничную продажу алкоголя.