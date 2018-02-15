Роспотребнадзор приостановил работу тульской пельменной

В региональное управление Роспотребнадзора обратился туляк с жалобой на неудовлетворительную работу пельменной ООО «Элен» на ул. Гоголевской, 60 в Туле.

По данному факту было проведено административное расследование. Выяснилось, что в пельменной не соблюдались требования обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В результате был составлен и направлен в суд протокол о запрете деятельности. По итогам заседания деятельность общепита приостановили на 40 суток.