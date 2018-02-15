Роспотребнадзор приостановил работу тульской пельменной
Причиной стало нарушение санитарных правил.
В региональное управление Роспотребнадзора обратился туляк с жалобой на неудовлетворительную работу пельменной ООО «Элен» на ул. Гоголевской, 60 в Туле.
По данному факту было проведено административное расследование. Выяснилось, что в пельменной не соблюдались требования обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В результате был составлен и направлен в суд протокол о запрете деятельности. По итогам заседания деятельность общепита приостановили на 40 суток.
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