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Роспотребнадзор приостановил работу тульской пельменной

Роспотребнадзор приостановил работу тульской пельменной

Причиной стало нарушение санитарных правил.

В региональное управление Роспотребнадзора обратился туляк с жалобой на неудовлетворительную работу пельменной ООО «Элен» на ул. Гоголевской, 60 в Туле.

По данному факту было проведено административное расследование. Выяснилось, что в пельменной не соблюдались требования обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В результате был составлен и направлен в суд протокол о запрете деятельности. По итогам заседания деятельность общепита приостановили на 40 суток.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:52 +2
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