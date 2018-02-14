Житель Белёва получил штраф за экстремистскую песню ВКонтакте

На судебном заседании мужчина признал свою вину полностью.

Сотрудники УФСБ России по Тульской области пресекли противоправную деятельность жителя Белёва, разместившего на своей странице ВКонтакте песню группы «Коловрат» — «Московские бритоголовые», текст которой включен в федеральный список экстремистских материалов и запрещен на территории РФ.

В ходе судебного заседания мужчина вину признал полностью и пояснил, что не знал о том, что песня является экстремистской.

Белевским районным судом мужчина был признан виновным по ст. 20.29 КоАП РФ (Производство и распространение экстремистских материалов) и подвергнут административному наказанию в виде штрафа 1500 рублей.

Судебное постановление вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.