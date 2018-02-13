Ночью на улице Вильямса на тулячку напал грабитель

В Туле полицейские задержали подозреваемого в уличном грабеже. По предварительным данным, поздней ночью преступник напал на 28-летнюю тулячку на улице Вильямса. Несколько раз ударив жертву, он забрал у нее сумку. Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 9000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению может быть причастен 28-летний житель Киреевского района. В дальнейшем эта версия подтвердилась. Подозреваемый признался в содеянном.

– Сотрудники полиции изучают все обстоятельства происшествия, в том числе его мотив, а также выясняют детали противоправной деятельности подозреваемого на предмет возможного совершения им других аналогичных деяний, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».