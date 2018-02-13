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Ночью на улице Вильямса на тулячку напал грабитель

Ночью на улице Вильямса на тулячку напал грабитель

Преступник ударил жертву и отобрал сумку.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в уличном грабеже. По предварительным данным, поздней ночью преступник напал на 28-летнюю тулячку на улице Вильямса. Несколько раз ударив жертву, он забрал у нее сумку. Ущерб, нанесенный потерпевшей, составил 9000 рублей. 

Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению может быть причастен 28-летний житель Киреевского района. В дальнейшем эта версия подтвердилась. Подозреваемый признался в содеянном.

– Сотрудники полиции изучают все обстоятельства происшествия, в том числе его мотив, а также выясняют детали противоправной деятельности подозреваемого на предмет возможного совершения им других аналогичных деяний, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:37 +3
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