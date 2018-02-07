Поборы в школах и детсадах: За что не нужно платить тулякам?

В Myslo обратились родители дошколят одного из тульских детсадов. На очередном собрании они с удивлением узнали, что участвуют в программе «Народный бюджет».

– Оказывается, мы все согласны софинансировать ремонт фасада здания, – рассказывает Екатерина Беликова. – Преподнесли всё так, как будто фасад уже готов обрушиться на детей в любую минуту. На самом деле штукатурка, действительно, местами облупилась, но не представляет угрозы. С каждого родителя хотят собрать примерно по полторы тысячи рублей. Разве ремонтировать должны не собственники? Обязана ли я сдавать деньги?

В министерстве образования региона пояснили – принудительные сборы на «Народный бюджет» вне закона:

Алевтина Шевелева – Чтобы подать заявку на участие в программе «Народный бюджет», родители и любые заинтересованные лица совместно с администрацией муниципального образования и администрацией образовательной организации должны провести общее собрание, – говорит заместитель министра образования Тульской области Алевтина Шевелева. – На собрании нужно определить приоритетную проблему и формы участия в ее решении, включая обязательное софинансирование. В состав конкурсной заявки входит протокол собрания, на котором утвержден проект, и реестр подписей участников. Участие родителей в программе возможно только на добровольной основе. Согласно ст. 1, 420, 421 Гражданского кодекса РФ, физические и юридические лица свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых условий договора, не противоречащих закону.

Если родитель не хочет или не может оказать помощь образовательной организации, он имеет полное право не делать этого. Даже если решение было принято большинством голосов.

За что еще родители не обязаны платить

в школах и дет­ских садах?

• Хозтовары и бытовая химия. Воспитатели просят принести на нужды группы мыло, салфетки, туалетную бумагу, мешки для мусора, средство для мытья пола и посуды? Это незаконно! На самом деле за эти вещи вы уже заплатили: затраты на них заложены в ежемесячную родительскую плату.

• Рабочие тетради. На основании ст. 35 ФЗ «Об образовании в РФ» всем обучающимся в общеобразовательных учреждениях бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, в том числе и рабочие тетради, согласно списку, который утверждается образовательным учреждением на текущий учебный год в соответствии с федеральным перечнем учебников. Однако если рабочая тетрадь предлагается по инициативе учителя и не входит в утвержденный список. то решение о целесообразности и необходимости приобретения рабочей тетради обсуждается администрацией школы, учителями и родителями на родительских собраниях. В случае положительного решения данного вопроса возможно осуществить закупку рабочих тетрадей за счет денежных средств родителей.

• Игрушки. Согласно ст. 8 ФЗ «Об образовании РФ», детские сады получают субвенции из местного бюджета, туда как раз входят расходы на покупку игр и игрушек.

• Охрана. Сбор средств на содержание охраны с родителей тоже вне закона.

Создавать безопасные условия для нахождения детей в образовательном учреждении должна сама организация.

Об этом гласит п. 6 ст. 28 ФЗ «Об образовании РФ».

• Расходы на ремонт. Обеспечивать содержание зданий обязана местная власть. Деньги на ремонт должны выделяться из местного бюджета. Если с вас требуют деньги на замену окон или покраску фасада – это нарушение ч. 1 п. 5 ст. 9 Закона «Об образовании в РФ».

• Платные занятия. В некоторых детсадах родителям предлагают записать детей на платные курсы – вокал, хорео­графию, спортивные секции. Организация таких занятий в рамках закона, но они не обязательны. При каждой оплате вам обязаны выдать квитанцию. Деньги за платные услуги должны поступать на расчетный счет учреждения, сбор наличных средств не допускается. Договорные отношения в таком случае регулируются Постановлением Правительства РФ №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг».

• Новогодние подарки. Многие родители собирают деньги на сладкие наборы к праздникам. Но делать это запрещено! К сладким подаркам, как и к остальным продуктам питания в детсадах Роспотребнадзор предъявляет жесткие требования.

• Билеты на спектакли. Нередки случаи, когда в школы и детские сады приезжают с гастролями актеры или цирковые артисты. Бывает, что родители покупают билеты, чтобы ребенок на время спектакля не оставался без присмотра. Стоит помнить: малыш не обязан посещать такие представления. Если он не идет на спектакль, детский сад обязан обеспечить присмотр.

По закону, родители могут оказывать помощь образовательным учреждениям только в форме добровольных взносов – пожертвований.

Любое давление на родителей – нарушение закона. Как отличить пожертвование от поборов?

Евгений Черников – Во-первых, пожертвование – понятие юридическое, а побор – нет. Пожертвованием признается дарение вещи или права в общеполезных целях. То есть его сущность в том, что это добровольное дарение, - говорит юрист Евгений Черников. - Когда мы говорим о поборах, речь идет о принудительном взимании денег. Конечно, никто не может родителей принудить платить. Руководство садика или школы может просить, намекать, но каждый уже сам решает для себя, жертвовать или нет. Если администрация учреждения не просто намекает на необходимость скинуться, а прямо говорит, сколько сдавать, то это нарушение закона. Но чаще всего представители учреждения только указывают, какая сумма им требуется на те или иные цели (например на ремонт), и это не нарушение. Потому что они не просят с вас конкретную сумму, а просто обозначают стоимость ремонта. Конкретные суммы обычно озвучивает родительский комитет, а он имеет на это право, ведь это организация, созданная родителями. Но комитет может просить сдать любую сумму, а каждый родитель сам решает, сдавать деньги или нет. Обязать к этому нельзя. Не забывайте, что дет­ские сады и школы – это муниципальные учреждения, и имущество в них тоже муниципальное. То есть оно никакого отношения к родителям не имеет. Просьба помочь отремонтировать, например, садик – это примерно то же самое, что просьба вашего соседа помочь ему с ремонтом квартиры. И не забывайте: мы платим достаточно большие налоги (прямые и косвенные), на которые, в том числе, должны содержаться образовательные учреждения. Более того, за образование в детском саду вы еще и платите ежемесячно, то есть через налоги и оплату образования вы уже содержите образовательное учреждение.

Добровольно перечислить деньги детсаду или школе можно только в безналичной форме. При этом в образовательном учреждении вам обязаны дать квитанцию об оплате и, по запросу, полную информацию о расходовании средств.

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