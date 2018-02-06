«Арсенал» на сборах уступил грузинскому «Динамо»

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Матч завершился с минимальным перевесом. Мяч в ворота оружейников залетел на 63-й минуте.

Тульские футболисты приняли участие в очередном контрольном матче в ходе вторых сборов в турецком «Белеке». Против канониров на поле вышли игроки тбилисского «Динамо».

«Арсенал» играл следующим составом: Левашов (Березин, 46), Александров (Альварес, замена на 67-й минуте), Денисов (Беляев, замена на 67-й минуте), Новосельцев, Хагуш (Комбаров, замена на 46-й минуте), Буранов (Чаушич, замена на 67-й минуте), Ивакин, Максимов (Джорджевич, замена на 67-й минуте), Ткачёв (Горбатенко, замена на 61-й минуте), Аджоев (Кангва, замена на 46-й минуте), Дзюба.

В первом тайме соперникам не удалось открыть счёт. На 63-й минуте удалось реализоваться капитану «динамовцев» Отару Китешвили. Отыграться оружейникам, увы, не удалось. Ровно год назад соперники уже встречались на сборах в Белеке – тогда матч закончился со счётом 2:1 в пользу туляков.

Следующая контрольная игра «Арсенала» пройдёт 13 февраля. Канониры встретятся белорусским «Торпедо-БелАЗ».