новости
новости
Регистрация
«Арсенал» на сборах уступил грузинскому «Динамо»
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

«Арсенал» на сборах уступил грузинскому «Динамо»

Матч завершился с минимальным перевесом. Мяч в ворота оружейников залетел на 63-й минуте.

Тульские футболисты приняли участие в очередном контрольном матче в ходе вторых сборов в турецком «Белеке». Против канониров на поле вышли игроки тбилисского «Динамо».

«Арсенал» играл следующим составом: Левашов (Березин, 46), Александров (Альварес, замена на 67-й минуте), Денисов (Беляев, замена на 67-й минуте), Новосельцев, Хагуш (Комбаров, замена на 46-й минуте), Буранов (Чаушич, замена на 67-й минуте), Ивакин, Максимов (Джорджевич, замена на 67-й минуте), Ткачёв (Горбатенко, замена на 61-й минуте), Аджоев (Кангва, замена на 46-й минуте), Дзюба.

В первом тайме соперникам не удалось открыть счёт. На 63-й минуте удалось реализоваться капитану «динамовцев» Отару Китешвили. Отыграться оружейникам, увы, не удалось. Ровно год назад соперники уже встречались на сборах в Белеке – тогда матч закончился со счётом 2:1 в пользу туляков.

Следующая контрольная игра «Арсенала» пройдёт 13 февраля. Канониры встретятся белорусским «Торпедо-БелАЗ».

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:02 +2
Другие статьи по темам
Событие
сборы АрсеналаАрсеналконтрольный матчтульский футбол
Место
ТулаБелек

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С улиц Тулы вывезено более 56 тысяч кубометров снега
С улиц Тулы вывезено более 56 тысяч кубометров снега
В пятиэтажке на улице Ползунова в Туле произошёл пожар
В пятиэтажке на улице Ползунова в Туле произошёл пожар
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.