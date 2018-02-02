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В Туле достроены все объекты группы компаний «СУ-155»

В Туле достроены все объекты группы компаний «СУ-155»

Восемь домов уже введены в эксплуатацию, в последнем завершаются необходимые проверки.

Все тульские дома скандально известной компании «СУ-155» полностью достроены – 31 января городская администрация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию одного из домов ЖК «Парус».

В ближайшее время 134 собственника смогут приступить к осмотру и приемке своих новых квартир. Также завершены работы по приёмке ещё семи объектов «СУ-155». Последний корпус также достроен и готовится к сдаче.

В Тульской области группа компаний «СУ-155» заморозила строительство девяти жилых многоэтажных домов в начале лета 2015 года. Более тысячи туляков лишились возможности получить жильё в срок.

В рамках правительственной программы было выделено финансирование, которое позволило возобновить строительно-монтажные работы на объектах. На эти цели было потрачено порядка двух миллиардов рублей.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:51 +2
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