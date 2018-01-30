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Туляков просят помочь найти родственников мужчины, потерявшего память

Туляков просят помочь найти родственников мужчины, потерявшего память

Почти три с половиной года назад неизвестный был обнаружен на территории аэропорта «Шереметьево».

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать помощь в поиске родственников неизвестного мужчины, который находится на лечении в столичной больнице.

Он был обнаружен на территории аэропорта «Шереметьево» в сентябре 2014 года. О себе ничего не помнит, с окружающими не разговаривает. Приметы: 35-40 лет, рост 177 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза серо-голубые.

Если вам что-либо известно об этом человеке или его родственниках – сообщите по телефонам: 8(922)995-66-19, 8(800)700-54-52 или 112.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 18:25 +3
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