Туляков просят помочь найти родственников мужчины, потерявшего память
Почти три с половиной года назад неизвестный был обнаружен на территории аэропорта «Шереметьево».
Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать помощь в поиске родственников неизвестного мужчины, который находится на лечении в столичной больнице.
Он был обнаружен на территории аэропорта «Шереметьево» в сентябре 2014 года. О себе ничего не помнит, с окружающими не разговаривает. Приметы: 35-40 лет, рост 177 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза серо-голубые.
Если вам что-либо известно об этом человеке или его родственниках – сообщите по телефонам: 8(922)995-66-19, 8(800)700-54-52 или 112.
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