Туляков просят помочь найти родственников мужчины, потерявшего память

Почти три с половиной года назад неизвестный был обнаружен на территории аэропорта «Шереметьево».

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать помощь в поиске родственников неизвестного мужчины, который находится на лечении в столичной больнице.

Он был обнаружен на территории аэропорта «Шереметьево» в сентябре 2014 года. О себе ничего не помнит, с окружающими не разговаривает. Приметы: 35-40 лет, рост 177 см, нормального телосложения, волосы тёмные, глаза серо-голубые.