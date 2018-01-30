На улицах Коминтерна и Плеханова изменится схема движения транспорта

Это связано с проведением работ по переустройству инженерных коммуникаций.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы со ссылкой на управление по транспорту и дорожному хозяйству, в начале февраля будет временно изменена схема движения на улицах Коминтерна и Плеханова.

Ограничения связаны с обеспечением безопасности дорожного движения во время проведения работ по переустройству сетей инженерных коммуникаций и замене участка тепловой сети.

Остановка и стоянка, а также движение всех видов транспортных средств будет ограничено на следующих участках дорожной сети:

с 22.00 2 февраля до 5.00 17 февраля по ул. Коминтерна (чётная сторона) на участке от дома 2-А до ул. Ленина,

3 февраля с 5.00 до 0.00 будет ограничено движение трамваев по ул. Плеханова.

Трамваи, обслуживающие маршруты № 3, 7, 9, 10, 13, 14 и автобусы маршрута № 38 во время проведения работ будут передвигаться по измененной схеме. Ознакомиться с ней можно здесь.