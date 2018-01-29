За минувший уик-энд на тульских дорогах задержали 26 нетрезвых водителей

26, 27 и 28 января на дорогах Тулы и области было выявлено 26 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, из них 11 привлечены к административной ответственности по ст 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 15 – по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.



Также были выявлены шесть водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Нарушители были задержаны в ходе проведения профилактических мероприятий, а также в ходе надзорной деятельности сотрудников ГИБДД.