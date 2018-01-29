новости
новости
Регистрация
За минувший уик-энд на тульских дорогах задержали 26 нетрезвых водителей

За минувший уик-энд на тульских дорогах задержали 26 нетрезвых водителей

Об этом сообщило региональное УГИБДД.

26, 27 и 28 января на дорогах Тулы и области было выявлено 26 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения, из них 11 привлечены к административной ответственности по ст 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 15 – по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
 
По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

Также были выявлены шесть водителей, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит уголовная ответственность.
 
Нарушители были задержаны в ходе проведения профилактических мероприятий, а также в ходе надзорной деятельности сотрудников ГИБДД.
 

 

вчера, в 13:10 0
Другие статьи по темам
Событие
пьяный за рулем
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Ефремовский прокурор потребовал закрыть сайт, где свободно продавали оружие
Ефремовский прокурор потребовал закрыть сайт, где свободно продавали оружие
Туляк в маршрутках вытаскивал кошельки у женщин, отвлекая их болтовней
Туляк в маршрутках вытаскивал кошельки у женщин, отвлекая их болтовней
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.