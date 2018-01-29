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Туляк в маршрутках вытаскивал кошельки у женщин, отвлекая их болтовней

Туляк в маршрутках вытаскивал кошельки у женщин, отвлекая их болтовней

Жертвы обнаруживали пропажу спустя некоторое время.

В Туле полицейские задержали подозреваемого, похищавшего кошельки с деньгами. Мужчина орудовал в маршрутках. Предположительно, злоумышленник подсаживался к женщинам и завязывал с ними разговор.

При этом вор незаметно вытаскивал кошельки собеседниц, которые те оставляли без внимания в карманах либо сумках.

После совершения краж мужчина выходил на ближайшей остановке. Потерпевшие обнаруживали отсутствие кошелька лишь спустя продолжительное время, зачастую находясь в другой части города.

– Работая над раскрытием преступлений, сотрудники полиции получили от жертв хищений описание злоумышленника и по этим данным предположили, что кражи мог совершать 41-летний неработающий ранее судимый житель Тулы. При дальнейшей проверке эта версия подтвердилась, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

У полицейских есть информация, что подозреваемый совершил не менее 18 краж кошельков. Мужчина задержан и признался в содеянном. В полиции возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:56 +2
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