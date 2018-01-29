В Ясногорске осудят мужчину, который дважды сел за руль пьяным и устроил ДТП

Прокурор Ясногорского района утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя райцентра, который был задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде.

В конце сентября прошлого года молодой человек уже был подвергнут административному наказанию за подобное нарушение – суд назначил ему 11 суток ареста. Однако 27 декабря нарушитель снова сел за руль «под градусом» и на улице П. Смидовича столкнулся с попутной «десяткой».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.