Туляк пожаловался в полицию на припаркованные на тротуаре машины

Фото: echosevera.ru.

Туляк позвонил на телефон доверия УМВД России по Тульской области и сообщил, что во дворе многоквартирного дома на улице Кутузова автомобили «Лексус» и «Лада Приора» припаркованы на тротуаре.

Выехавший по указанному адресу экипаж ДПС выявил факт нарушения. На нарушителей составлены административные протоколы по ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

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Телефон доверия УМВД России по Тульской области 32−22−85.