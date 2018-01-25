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Туляк пожаловался в полицию на припаркованные на тротуаре машины
Фото: echosevera.ru.

Туляк пожаловался в полицию на припаркованные на тротуаре машины

На место выехали сотрудники ГИБДД.

Туляк позвонил на телефон доверия УМВД России по Тульской области и сообщил, что во дворе многоквартирного дома на улице Кутузова автомобили «Лексус» и «Лада Приора» припаркованы на тротуаре.

Выехавший по указанному адресу экипаж ДПС выявил факт нарушения. На нарушителей составлены административные протоколы по ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

запишите телефон

Телефон доверия УМВД России по Тульской области 32−22−85.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:55 +6
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