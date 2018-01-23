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Дзюба может стать игроком «Арсенала» в ближайшие дни

Дзюба может стать игроком «Арсенала» в ближайшие дни

По информации спортивных СМИ, футболист будет выступать в тульском клубе на правах аренды.

Форвард «Зенита» Артем Дзюба в ближайшие дни может оказаться в тульском «Арсенале» на правах аренды. На данный момент именно этот вариант наиболее вероятен. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

29-летний нападающий несколько лет назад успешно играл в «Ростове» под руководством нынешнего тренера «Арсенала» Миодрага Божовича, и именно переезд в Тулу для футболиста в приоритете.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:55 0
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