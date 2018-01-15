новости
новости
Регистрация
Роспотребнадзор подал в суд на тульскую управляющую компанию
Фото из архива Myslo.

Роспотребнадзор подал в суд на тульскую управляющую компанию

Причиной иска стало неисполнение предписаний.

В четвертом квартале 2017 года специалисты Роспотребнадзора провели шесть проверок в отношении тульских управляющих компаний: «Ремжилхоз», «РЭМС», «Жилцентр» и «Жилхоз Советского района г. Тулы».

При этом три внеплановые проверки деятельности МУК «Ремжилхоз» были проведены по обращениям жителей.

Выявленные нарушения касались содержания мест общего пользования в многоквартирных домах, проведения дератизационных мероприятий, температурного режима горячей воды и состояния контейнерных площадок. По результатам проверок специалисты составили пять протоколов об административных правонарушениях, в том числе в отношении ОАО фирма «РЭМС» и МУП МО город Тула «Ремжилхоз».

«Ремжилхоз» предписания Роспотребнадзора не выполнил, и теперь материалы переданы в суд.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:21 +3
Другие статьи по темам
Событие
Ремжилхозуправляющие компанииРоспотребнадзорпроверкагрызуныгорячая вода
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине пропал мужчина
В Алексине пропал мужчина
Видео: Алексинец нашел в кювете под Заокским пустой «Ленд Крузер» без номеров
Видео: Алексинец нашел в кювете под Заокским пустой «Ленд Крузер» без номеров
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.