Роспотребнадзор подал в суд на тульскую управляющую компанию

Фото из архива Myslo.

В четвертом квартале 2017 года специалисты Роспотребнадзора провели шесть проверок в отношении тульских управляющих компаний: «Ремжилхоз», «РЭМС», «Жилцентр» и «Жилхоз Советского района г. Тулы».

При этом три внеплановые проверки деятельности МУК «Ремжилхоз» были проведены по обращениям жителей.

Выявленные нарушения касались содержания мест общего пользования в многоквартирных домах, проведения дератизационных мероприятий, температурного режима горячей воды и состояния контейнерных площадок. По результатам проверок специалисты составили пять протоколов об административных правонарушениях, в том числе в отношении ОАО фирма «РЭМС» и МУП МО город Тула «Ремжилхоз».

«Ремжилхоз» предписания Роспотребнадзора не выполнил, и теперь материалы переданы в суд.