Роспотребнадзор подал в суд на тульскую управляющую компанию
Причиной иска стало неисполнение предписаний.
В четвертом квартале 2017 года специалисты Роспотребнадзора провели шесть проверок в отношении тульских управляющих компаний: «Ремжилхоз», «РЭМС», «Жилцентр» и «Жилхоз Советского района г. Тулы».
При этом три внеплановые проверки деятельности МУК «Ремжилхоз» были проведены по обращениям жителей.
Выявленные нарушения касались содержания мест общего пользования в многоквартирных домах, проведения дератизационных мероприятий, температурного режима горячей воды и состояния контейнерных площадок. По результатам проверок специалисты составили пять протоколов об административных правонарушениях, в том числе в отношении ОАО фирма «РЭМС» и МУП МО город Тула «Ремжилхоз».
«Ремжилхоз» предписания Роспотребнадзора не выполнил, и теперь материалы переданы в суд.