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В щекинской квартире нашли трупы пенсионерки и ее парализованного сына

В щекинской квартире нашли трупы пенсионерки и ее парализованного сына

По данному факту начата доследственная проверка.

Вчера, 14 января, в Щекино в одной из квартир по улице Пролетарской были обнаружены два трупа — 80-летней женщины и ее 60-летнего сына.

Тревогу забил сосед погибших. Он увидел, что записку во входной двери, оставленную почтальоном, никто не забирает несколько дней. Мужчина вызвал сотрудников МЧС, те вскрыли квартиру и обнаружили тела.

Известно, что пенсионерка жила с 60-летним сыном-инвалидом. Мужчина был полностью парализован.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области подтвердили этот факт.

Названа предварительная причина смерти матери и сына — это заболевание сердца.

По данному факту начата доследственная проверка. Время смерти определит экспертиза.

 

 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:01 0
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