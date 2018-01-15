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Наркоторговец из Щёкино проведет 20 лет в колонии строгого режима
Фото mayu-pravo.com

Наркоторговец из Щёкино проведет 20 лет в колонии строгого режима

Мужчина продавал подросткам смеси с амфетамином.

Щёкинский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летнего ранее судимого местного жителя. Мужчину признали виновным в склонении несовершеннолетних девушек к потреблению психотропных веществ и распространении запрещенных препаратов.

В результате у одной из них появилась зависимость от психостимуляторов 2-й стадии, еще у двоих — 1-й стадии.

Также следствие смогло доказать, что мужчина занимался сбытом запрещенных смесей, содержащих амфетамин: 28 января и 26 апреля 2016 года. 4 июня 2016 года за 1000 рублей он продал 0,39 г психотропной смеси лицу, принимавшему участие в ОРМ «Проверочная закупка».

По совокупности преступлений суд назначил обвиняемому наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Осужденный и его защитник пытались обжаловать приговор в Тульском областном суде. Однако апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда он был оставлен без изменения.

15 января 2018 года приговор вступил в законную силу.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:32 +5
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