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Тульские УК должны отчитаться об истреблении крыс
Фото из архива Myslo.

Тульские УК должны отчитаться об истреблении крыс

За распространение грызунов во дворах на управляющие компании будут жаловаться в ГЖИ и Роспотребнадзор.

Сегодня, 15 января, в администрации Тулы прошло совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Участники обсудили вопросы дератизации территорий многоквартирных домов. Заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова отметила, что управляющие компании должны до 19 января предоставить в адрес УАТН информацию об организации работы по дератизации МКД и придомовых территорий.

Если управляющими компаниями не будут приниматься соответствующие меры, а также если ситуация выйдет за пределы компетенции УК (это касается распространения крыс на территориях, прилегающих к рынкам и т. п.), то администрация будет обращаться в ГЖИ Тульской области и Роспотребнадзор.

Напомним, на днях УК «Альянс» получила предписание за состояние контейнерной площадки на пересечении улиц Гоголевской и Софьи Перовской.

Поводом для проверки стала публикация видео о том, как крысы пытаются запрыгнуть в мусорный контейнер. Штурм длился около получаса. Контейнер стоял далеко, и грызуны не смогли до него допрыгнуть.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:13 +2
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