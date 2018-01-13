В Туле с незаконной свалки вывезли около 300 канистр химикатов

Фото Юлии Королевой.

В Туле с незаконной свалки в Новомедвенском поселке Пролетарского района на двух КамАЗах вывезли около 300 канистр химикатов. Об этом Myslo рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Кирилл Сорокин.

По его словам, в каждой канистре было 37 кг химии. 15 января, в понедельник, специалисты проведут лабораторные исследования.

Также на свалке взяли пробы грунта.

Виновного ждет штраф по ст. 8.2 — от 100 до 250 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.