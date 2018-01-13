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В Туле с незаконной свалки вывезли около 300 канистр химикатов
Фото Юлии Королевой.

В Туле с незаконной свалки вывезли около 300 канистр химикатов

15 января специалисты проведут лабораторные исследования.

В Туле с незаконной свалки в Новомедвенском поселке Пролетарского района на двух КамАЗах вывезли около 300 канистр химикатов. Об этом Myslo рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Кирилл Сорокин.
 
По его словам, в каждой канистре было 37 кг химии. 15 января, в понедельник, специалисты проведут лабораторные исследования.
 

Также на свалке взяли пробы грунта.

Виновного ждет штраф по ст. 8.2 — от 100 до 250 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 1
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 2
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 3
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 4
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 5
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 6
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 7
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 8
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 9
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 10
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 11
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 12
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 13
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 14
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 15
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 16
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 17
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 18
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 19
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 20
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 21
Незаконная свалка химикатов в Туле, Фото: 22
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Сюжет: Незаконная свалка химикатов в Туле
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