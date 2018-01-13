Фото Юлии Королевой.
В Туле с незаконной свалки вывезли около 300 канистр химикатов
15 января специалисты проведут лабораторные исследования.
В Туле с незаконной свалки в Новомедвенском поселке Пролетарского района на двух КамАЗах вывезли около 300 канистр химикатов. Об этом Myslo рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Кирилл Сорокин.
По его словам, в каждой канистре было 37 кг химии. 15 января, в понедельник, специалисты проведут лабораторные исследования.
Также на свалке взяли пробы грунта.
Виновного ждет штраф по ст. 8.2 — от 100 до 250 тысяч рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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