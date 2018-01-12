В Тульской области школьник на уроке географии побил одноклассницу

Работники школы скрыли этот факт и сразу не сообщили в отделение полиции «Тепло-Огаревское».

Прокуратурой Тепло-Огаревского района по факту несвоевременного сообщения полиции работниками школы № 1 поселка Теплое о правонарушении, совершенном несовершеннолетним, проведена проверка.

8 декабря 2017 года на уроке географии один из учеников применил физическую силу к однокласснице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Работники школы не сообщили сразу в отделение полиции «Тепло-Огаревское». О случившемся стало известно только 14 декабря от инспектора по делам несовершеннолетних.

По факту драки органами дознания проведена проверка, в итоге в возбуждении уголовного дела отказано. Данное решение прокуратурой района признано обоснованным.

По результатам проверки в адрес директора МКОУ «СОШ № 1 п. Теплое» внесено представление.