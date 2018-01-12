новости
новости
Регистрация
В Тульской области школьник на уроке географии побил одноклассницу

В Тульской области школьник на уроке географии побил одноклассницу

Работники школы скрыли этот факт и сразу не сообщили в отделение полиции «Тепло-Огаревское».

Прокуратурой Тепло-Огаревского района по факту несвоевременного сообщения полиции работниками школы № 1 поселка Теплое о правонарушении, совершенном несовершеннолетним, проведена проверка.
 
8 декабря 2017 года на уроке географии один из учеников применил физическую силу к однокласснице. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Работники школы не сообщили сразу в отделение полиции «Тепло-Огаревское». О случившемся стало известно только 14 декабря от инспектора по делам несовершеннолетних.
 
По факту драки органами дознания проведена проверка, в итоге в возбуждении уголовного дела отказано. Данное решение прокуратурой района признано обоснованным.
 
По результатам проверки в адрес директора МКОУ «СОШ № 1 п. Теплое» внесено представление.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
драка в школе
Место
Тульская областьПоселок Теплое

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На автодороге «Тула-Новомосковск» за сутки в ДТП пострадали два человека
На автодороге «Тула-Новомосковск» за сутки в ДТП пострадали два человека
В Тульском минздраве – кадровые перестановки
В Тульском минздраве – кадровые перестановки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.