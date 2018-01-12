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Горящая в Туле «Лада Калина» попала на видео
Кадр из видео Владимира Волкова.

Горящая в Туле «Лада Калина» попала на видео

Очевидцы разместили видео на youtube.

Вечером 11 января на улице Литейной в Туле загорелась «Лада Калина». Очевидцы сняли пожар с самого начала на камеру мобильного. На ролике видно, что поначалу люди боялись подойти к машине, до приезда двух пожарных расчетов легковушку никто не тушил, огонь разгорался всё сильнее.

Автор.

Напомним, в 18.33 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Лада Калина», расположенного на улице Литейной. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета.

Прибыв на место, пожарные приступили к ликвидации горения. Огонь был потушен за три минуты. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В результате происшествия сгорела правая передняя фара, закоптилась и обгорела правая часть моторного отсека, закоптился капот. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:29 +4
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