Где в Туле сегодня ремонтируют дороги?

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Сегодня, 12 января, в Туле ремонтируют дороги по следующим адресам:

ул. Скуратовская;

ул. Новотульская;

Городской переулок;

ул. Мосина;

19-й проезд Мясново;

ул. Железнодорожная;

ул. Марата.

Работы выполняют специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «КС-Строй», ООО «Каскад», ООО «Промстройгрупп».

Накануне дорожники отремонтировали 446 квадратных метров дорожного полотна.

Аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия.

Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Температура литого асфальта составляет 250 градусов, поэтому незначительная влага испаряется.

По ГОСТу водопроницаемость литого асфальта составляет 0,2%, то есть два грамма на один кг литой смеси. Это свойство не дает асфальту разрушаться. Гарантийный срок такого ремонта — один год.

Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.