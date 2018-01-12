Где в Туле сегодня ремонтируют дороги?
Публикуем список адресов.
Сегодня, 12 января, в Туле ремонтируют дороги по следующим адресам:
- ул. Скуратовская;
- ул. Новотульская;
- Городской переулок;
- ул. Мосина;
- 19-й проезд Мясново;
- ул. Железнодорожная;
- ул. Марата.
Работы выполняют специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «КС-Строй», ООО «Каскад», ООО «Промстройгрупп».
Накануне дорожники отремонтировали 446 квадратных метров дорожного полотна.
Аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия.
Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Температура литого асфальта составляет 250 градусов, поэтому незначительная влага испаряется.
По ГОСТу водопроницаемость литого асфальта составляет 0,2%, то есть два грамма на один кг литой смеси. Это свойство не дает асфальту разрушаться. Гарантийный срок такого ремонта — один год.
Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.