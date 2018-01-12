новости
новости
Регистрация
Где в Туле сегодня ремонтируют дороги?
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Где в Туле сегодня ремонтируют дороги?

Публикуем список адресов.

Сегодня, 12 января, в Туле ремонтируют дороги по следующим адресам:

  • ул. Скуратовская;
  • ул. Новотульская;
  • Городской переулок;
  • ул. Мосина;
  • 19-й проезд Мясново;
  • ул. Железнодорожная;
  • ул. Марата.

Работы выполняют специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «КС-Строй», ООО «Каскад», ООО «Промстройгрупп».

Накануне дорожники отремонтировали 446 квадратных метров дорожного полотна.

Аварийно-восстановительный ремонт проводится литым асфальтобетоном при температуре воздуха до -10 градусов Цельсия.

Дорожные работы допустимо выполнять при небольших осадках. Температура литого асфальта составляет 250 градусов, поэтому незначительная влага испаряется.

По ГОСТу водопроницаемость литого асфальта составляет 0,2%, то есть два грамма на один кг литой смеси. Это свойство не дает асфальту разрушаться. Гарантийный срок такого ремонта — один год.

Напомним, список объектов формируется по обращениям граждан, предписаниям ГИБДД и в ходе обследования улично-дорожной сети города.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:55 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ремонт дорог

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на ул. Октябрьской в серьезной аварии пострадали три человека
В Туле на ул. Октябрьской в серьезной аварии пострадали три человека
Горящая в Туле «Лада Калина» попала на видео
Горящая в Туле «Лада Калина» попала на видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.