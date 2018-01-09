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Тульский кубинец Луис Моренса покорил Первый канал
Фото Алексея Пирязева.

Тульский кубинец Луис Моренса покорил Первый канал

Эпизодическая, но яркая роль Луиса в 12-серийной мелодраме «Сальса» – возможно, точка отсчета масштабного танцевального движения в Тульской области.

Сальса – зародившийся на Кубе социальный танец, энергетика которого цепляет даже через экран телевизора. Первый канал снял многосерийный фильм о людях, которые втягиваются в орбиту этого танца и влюбляются в его эмоции. Каждый танец – импровизация: партнерша, доверившись чувству ритма партнера, подстраивается под его манеру исполнения и настроение. На выходе получается зажигательный дуэт.

Идея фильма принадлежит сестре известного музыканта Андрея Макаревича Наталье. Женщина, когда-то влюбившаяся в сальса-тусовку, решила: пора рассказать России об этом удивительном направлении. И вот актеры подобраны, остаются лишь герои-танцоры.


Кадр из фильма «Сальса».

На Кубе сальса – стиль жизни: все от мала до велика танцуют ее на улицах, во дворах, на дискотеках и пляжах – везде, где создается соответствующее настроение. Для них это родное!


На Кубе сальсу танцуют каждый день. 

Луис Моренса перебрался в наш город в конце 2013 года. Здесь он открыл танцевальную школу, обзавелся семьей и стал, по сути, отцом сальса-тусовки в Туле. Такой человек был просто обязан появиться на экранах!


Луис и Вероника. 

Этому поспособствовала его жена Вероника. 

– Два года назад актриса Тульского камерного драматического театра Мария Попова, в то время ученица Луиса, ночью прислала мне на почту сообщение о том, что проводится кастинг на съемки в фильме, – рассказывает Вероника. – Ничего не говоря Луису, я послала видео, где он вместе с другим хореографом танцует в Центральном парке под проливным дождем.

Это волшебное зрелище: харизма, погода и энергетика сделали свое дело. Вскоре мне позвонили с Первого канала и пригласили Луиса на съемки. Я была счастлива, он – приятно удивлен.

Поначалу Луис рассматривался на участие только в танцевальных сценах в составе школы Чино (в фильме представлены две танцевальные школы: школа кубинца Чино и школа главного героя Игоря Самойлова (Борис Хвошнянский).

Но произошло неожиданное: актер, которого поставили на эпизодическую роль Фернандо, не умел говорить по-испански, как того требовал сценарий. На эту роль утвердили обаятельного Луиса. Он появляется почти в каждой серии, взаимодействуя с главной героиней Люсией (Диана Эстрада).

– Для нас это приятный бонус, – говорит Вероника. – Режиссеры в восторге от Луиса: ему удалось сыграть все сцены с первого дубля. А этим не каждый профессиональный актер может похвастать! 

В фильме Луис – с роскошной шевелюрой: его практически не узнать! За такую способность к перевоплощениям Вероника шутливо зовет мужа «многоликим». 


Вот таким Луиса увидели зрители сериала «Сальса».

– Этот человек – ураган, – смеется девушка. – Он меняется внешне с невероятной скоростью. Иногда смотрю на старые фотографии и удивляюсь: неужели это правда Луис? Одна лишь прическа может полностью «перекроить» его образ. 

За преображениями Луиса наблюдают и его ученики.

Ребята из его танцевальной школы тоже подтянулись к съемкам: они появляются в массовых сценах.

Теперь их излюбленная забава – наблюдать за новоиспеченным актером-наставником. Ребята присылают Луису фото с экрана телевизора.


Кадр из фильма. 

Сейчас Луис в Туле: съемки окончены, и отец семейства проводит всё свободное время с дочкой Лейлой, сыном Марио и женой Вероникой. Лейле еще нет трех лет, но она уже прекрасно говорит на двух языках – русском и испанском. От папы ей досталась заразительная харизма: девочка очаровывает с первого взгляда!

Ну а в рабочее время Луис раскачивает тульскую сальса-тусовку, участвует в городских праздниках и фестивалях.


Луис выступает на площадке «Театрального дворика». 

Это не просто танцевальное направление: сальса – тонкая, но прочная ниточка, которая связывает людей разных возрастов, профессий и интересов. На Кубе ее танцуют даже пенсионеры. Так, бабушка Луиса, которой уже далеко за 70, танцует в коллективе и ездит с ним на соревнования по сальсе в своей возрастной категории.

Туле явно не хватало такого движения!

досье Myslo

Луис Моренса – профессиональный танцор музыкальных спектаклей, сальсеро (преподаватель сальсы). 

Родился 2 сентября 1984 года в Санта-Кларе (Куба).

Семья: жена Вероника, дочь Лейла и сын Марио. 

Любимые блюда: рис с фасолью, рыба.

Хобби: футбол. 

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 16:02 +4
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