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В Туле к Рождеству убрали территорию вокруг храмов

В Туле к Рождеству убрали территорию вокруг храмов

Также порядок наводили на кладбищах. Об этом сообщает администрация Тулы.

6 января сотрудники администрации Тулы проинспектировали работы по расчистке подходов к тульским храмам.

В поселениях Большой Тулы выполняется уборка 40 храмов. В ходе объезда были проверены работы по расчистке подходов, содержанию и уборке территорий храмов Сергия Радонежского, Спасского, Николо-Зарецкого, Димитрия Солунского, Александра Невского, Двенадцати Апостолов, Всехсвятского кафедрального собора, Богородичного Щегловского монастыря и др.

Также сегодня, 6 января, производилась уборка Спасского кладбища и кладбища Дмитрия Солунского. Так, проводятся работы по вывозу мусора, уборке снега.

Работы проводятся МКУ «Сервисный центр города Тулы» под контролем МКУ «Комбинат специального обслуживания населения».

 

сегодня, в 19:02 0
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