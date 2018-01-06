В Туле к Рождеству убрали территорию вокруг храмов

Также порядок наводили на кладбищах. Об этом сообщает администрация Тулы.

6 января сотрудники администрации Тулы проинспектировали работы по расчистке подходов к тульским храмам.

В поселениях Большой Тулы выполняется уборка 40 храмов. В ходе объезда были проверены работы по расчистке подходов, содержанию и уборке территорий храмов Сергия Радонежского, Спасского, Николо-Зарецкого, Димитрия Солунского, Александра Невского, Двенадцати Апостолов, Всехсвятского кафедрального собора, Богородичного Щегловского монастыря и др.

Также сегодня, 6 января, производилась уборка Спасского кладбища и кладбища Дмитрия Солунского. Так, проводятся работы по вывозу мусора, уборке снега.

Работы проводятся МКУ «Сервисный центр города Тулы» под контролем МКУ «Комбинат специального обслуживания населения».