Праздничная афиша на 5 января: зимний футбол, go-go дискотека и милые животные
Туляков ждут дискотеки, выставки, анимационные игровые программы и масса позитивных эмоций!
Myslo публикует полную афишу праздничных мероприятий выходного дня.
Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:
Эстрада:
13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.
16.00 - концертная программа «Рождество стучится в двери».
Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.
Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.
Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.
Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.
Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.
Пролетарский Парк культуры и отдыха:
Эстрада:
12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».
13.00 – концертная программа «С Новым годом!».
Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.
Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:
12.00 – игровая программа «Зимний футбол».
Пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9:
13.00 – игровая программа «Новогодние забавы».
Ул. Октябрьская, 76-а:
13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».
Сквер памяти воинов-интернационалистов:
13.00 – игровая программа «Зимние забавы».
Пос. Михалково, ул. Яснополянская, 3:
18.00 – игровая программа «Зимние забавы».
Площадь Ленина:
19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей ДК «Косогорец»,
20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.