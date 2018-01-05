Праздничная афиша на 5 января: зимний футбол, go-go дискотека и милые животные

Фото Дмитрия Дзюбина.

Myslo публикует полную афишу праздничных мероприятий выходного дня.

Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова:

Эстрада:

13.00 - дискотека с MC снежОК и леди ЛЕДинец.

16.00 - концертная программа «Рождество стучится в двери».

Весь день для гостей парка работает ярмарка тульских мастеров, акция «костерОК» и выставка новогодних игрушек прошлого века в Комнате истории.

Прокат спортивного инвентаря работает с 10.00 до 21.00.

Аттракционно–игровой комплекс (при благоприятных погодных условиях) работает с 11.00 до 19.00.

Зооуголок работает с 11.00 до 17.00.

Конный прокат (за эстрадой) работает с 12.00 до 16.00.

Пролетарский Парк культуры и отдыха:

Эстрада:

12.00 – детская анимационная программа «Зима по-тульски».

13.00 – концертная программа «С Новым годом!».

Прокат спортивного инвентаря работает с 11.00 до 19.00.

Пос. Косая Гора, парк ДК «Косогорец»:

12.00 – игровая программа «Зимний футбол».

Пос. Ленинский, ул. Гагарина, 9:

13.00 – игровая программа «Новогодние забавы».

Ул. Октябрьская, 76-а:

13.00 – детская игровая программа «Ура, каникулы!».

Сквер памяти воинов-интернационалистов:

13.00 – игровая программа «Зимние забавы».

Пос. Михалково, ул. Яснополянская, 3:

18.00 – игровая программа «Зимние забавы».

Площадь Ленина:

19.00 – праздничный концерт коллективов и исполнителей ДК «Косогорец»,

20.00 – молодежная дискотека go-go с участием диджеев и танцевальных коллективов.