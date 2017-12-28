Что год грядущий нам готовит?

Фото Дмитрия Дзюбина.

Собака — существо необыкновенно верное, и в год ее правления мы можем успокоиться — всё будет четко и справедливо. Сам же год, несмотря на большую вероятность экономических и политических потрясений, будет довольно благоприятен для бизнеса и карьеры. Если избегать горячности и прямолинейности, запастись терпением и дипломатичностью, то можно направить могучий потенциал наступающего года в позитивное русло и добиться больших успехов. Только старайтесь не хитрить и не лукавить — в наступающем году любое вранье будет вызывать очень жесткую ответную реакцию.



Тулячка Тоня Проценко и шпиц Ника.

Если зимой Собака будет раскачиваться и наводить порядок после импульсивного Петуха, то уже к весне всё будет готово. Многие могут рассчитывать на финансовую удачу — желтый цвет года приманит денежки. Тем, кто трудолюбив и настойчив, можно ждать и повышения, и поощрения, и всяческих благ. К тому же желтый цвет ассоциируется с энергией Солнца, заряжает позитивом, бодростью и хорошим настроением — спорить с Желтой Собакой бесполезно, она всё равно устроит нам всем сказочную и радостную жизнь.

В 2018 году можно смело приниматься за любые дела, трудолюбивая и активная Собака всегда найдет занятие по душе, ее нос нацелен на удачу, и она поможет всем, кто верит в свой успех. Со здоровьем в год Собаки проблем тоже не ожидается. Кстати, Желтая Земляная Собака любит путешествовать и менять картинку перед глазами, и в 2018 году можно объездить весь свет — новых друзей будет много, да и впечатлениями мы наполнимся на несколько лет вперед.



Тоня Проценко, Ника и Юрий Мальков.

Сказочные и волшебные перемены нас ждут и в любовной сфере — 2018 год переполнен встречами, знакомствами и свиданиями. Семейные пары почувствуют себя на седьмом небе — второй медовый месяц может растянуться на весь год. А вот для еще не нашедших свою половинку Собака приготовила много сюрпризов.

Чтобы 2018 год принес счастье, любовь и всяческие блага, нужно запомнить несколько правил: не гавкать по мелочам, не кусаться, доверять людям и не рычать, а решать вопросы дипломатично и терпеливо. Тогда и хозяйка года, Желтая Земляная Собака, радостно взвизгивая, упадет перед нами на спину, и наша жизнь будет далеко не собачьей.



Татьяна Барщевцева (7 апреля 1987 г.), победительница акции «Похудей со «Слободой”!».

Овен. 21 марта – 20 апреля



Овны смогут добиться желаемого и выполнить поставленные перед ними задачи, если подружатся с новой правительницей годичного цикла. Мужчинам будет намного проще подстроиться под правила, продиктованные Собакой, женщинам же понадобится больше времени, чтобы поладить с ней. Но уже в середине лета все Овны вздохнут с облегчением: Желтая Земляная Собака наконец-то перестанет вмешиваться в их дела при условии соблюдения всех ее требований: спокойствия, взаимоуважения, скромности и сосредоточенности. Материальное состояние Овнов резко улучшится — они найдут стабильный источник дохода и заведут полезные деловые знакомства. Что же касается любовных отношений, Собака буквально за руку приведет Овнов к «тому самому» человеку, который подарит им бесконечное счастье.



Александр Стариков (21 апреля 1964 г.), руководитель СУ СК РФ по Тульской области.

Телец. 21 апреля — 21 мая

В целом год для Тельцов будет успешным, богатым на яркие впечатления и гениальные идеи. Одна из них может перерасти в большой бизнес-проект, которой к концу года принесет реальную прибыль. Но сначала Собака устроит Тельцам несколько испытаний, чтобы понять, из какого теста они слеплены. Если Тельцы проявят стойкость и направят все силы на решение задач, то смогут заслужить уважение Собаки и ее по-кровительство во всех начинаниях. Уже в середине весны жизнь всех без исключения Тельцов качественно изменится в лучшую сторону. Мужчины-Тельцы достигнут больших успехов в профессиональной и финансовой сфере. Женщины-Тельцы захотят кардинальных перемен в жизни и начнут, как это часто бывает, со своей внешности. В плане любви Тельцы окажутся на пороге больших перемен.



Екатерина Толстая (10 июня 1972 г.), директор музея-усадьбы «Ясная Поляна».

Близнецы. 22 мая – 21 июня



Это год больших перспектив и выгодных предложений. Как ни странно, консервативная Собака на протяжении всего своего правления будет благосклонна к Близнецам. В начале 2018 года она подкинет несколько многообещающих сделок, выгодных инвестиций и полезных деловых знакомств, что обеспечит стабильный заработок и частые денежные поощрения в виде премий. Наиболее успешной порой и для мужчин, и для женщин, рожденных под знаком Близнецов, станет лето — любое их начинание обязательно увенчается успехом. Кроме финансового благополучия 2018 год сулит Близнецам и счастье в личной жизни. Одинокие найдут себе пару, а женатые и замужние всерьез задумаются о детях. Год Собаки готовит всем Близнецам много приятных сюрпризов и радостных событий.

Миодраг Божович (22 июня 1968 г.), главный тренер ПФК «Арсенал».

Рак. 22 июня — 22 июля



Для Раков 2018-й — год интересных предложений, путешествий и встреч. Желтая Земляная Собака будет частенько радовать их различными подарками и «приветами из прошлого». В жизнь Раков вернутся давние знакомые, которые сделают перспективные предложения. Летняя пора станет пиком профессионального успеха Раков: именно в этот период они могут рассчитывать на новую должность и повышение зарплаты. Мужчины закончат долгосрочный проект, который принесет колоссальный успех. Женщинам же придется серьезно пересмотреть круг общения, в противном случае они могут попасть в довольно сложные ситуации. В любовном плане год не принесет свободным Ракам вселенской любви. Семейные же Раки начнут больше ценить домашний очаг, кровные узы и поддержку семьи.



Алексей Бирюлин (2 августа 1977 г.), начальник Государственной жилищной инспекции ТО.

Лев. 23 июля — 23 августа



Наступающий год станет для Львов временем профессиональных прорывов и перспективных знакомств. Их искренность и преданность покорят сердце Собаки, и она преподнесет им много приятных сюрпризов. Если Собака увидит стремление Львов к развитию и их трудолюбие, она обязательно подкинет им несколько перспективных возможностей, чтобы реализовать потенциал. Год станет для Львов плодотворным в плане любви и романтических отношений. Она поможет свободным Львам «случайно» встретить нужного человека, и отношения будут развиваться очень стремительно. Львы поймут, что обрели любовь на всю жизнь. Что же касается женатых и замужних Львов, не исключено, что у них наконец-то появится долгожданный ребенок или внук/внучка, и это очень укрепит отношения супругов.



Алёна Егорова (31 августа 1998 г.), «Мисс Тула — 2017».

Дева. 24 августа — 23 сентября



В 2018-м Дев ожидает профессиональный рост, а также бурные и очень перспективные романы. Успех будет зависеть исключительно от их решительности, инициативности и готовности к действию. Зимой и весной стоит полностью сконцентрироваться на работе. Это не значит, что нужно сидеть в офисе с утра до вечера, но если возникнет дилемма — сходить в клуб или еще раз перепроверить годовой отчет, лучше выбрать второй вариант, по крайней мере, в зимний период. Ближе к лету в жизнь Дев наконец-то постучится любовь, и они с головой уйдут в омут романтики и ярких эмоций. Кроме того, самые заветные мечты наконец-то воплотятся в жизнь: переезд в другую страну, покупка жилья, собственный бизнес — это лишь часть списка сюрпризов, которые приготовила Девам Собака.



Наталия Пилюс (10 октября 1953 г.), депутат Государственной Думы.

Весы. 24 сентября — 23 октября



Г рядущий год для Весов полон головокружительных впечатлений и поиска своего истинного «я». Удача будет сопутствовать во всем. Собака привнесет в их жизнь размеренность и спокойствие, но это не значит, что Весам можно будет просто плыть по течению, наблюдая, как другие выполняют за них всю работу. Год не готовит Весам стремительных взлетов по карьерной лестнице, но интересные командировки и перспективные проекты им гарантированы. В плане романтических отношений с зимы и вплоть до конца лета в жизни Весов намечается полный штиль. Однако уже осенью всё изменится — Весы, которые сумели разобраться в себе, наконец-то заметят «нужного» человека. И этим человеком вполне может оказаться друг детства или школьный товарищ. Женатым и замужним Весам Собака поможет наладить взаимоотношения.



Наталия Зыкова (9 ноября 1972 г.), уполномоченный по правам ребенка в ТО.

Скорпион. 24 октября — 22 ноября



Для Скорпионов 2018-й станет годом профессионального и финансового взлета. Собака с самого начала года будет благосклонна к Скорпионам. К стабильному доходу прибавятся регулярные премии, да и шансы выиграть в лотерею в новом году серьезно увеличатся. Скорпионам стоит задуматься о вложении части своего капитала в недвижимость или же открыть собственное дело. Собака обязательно поможет им обогатиться. Любовная сфера сулит множество знакомств и бурных романов, и уже к середине лета на счету Скорпионов будет не одно разбитое сердце. В осенний период Скорпионам нужно будет взять себя в руки и всерьез заняться карьерой: пока они будут нежиться в объятиях своих вторых половинок, конкуренты могут начать выбивать для себя самые перспективные предложения и заманчивые «куски пирога».



Татьяна Ларина (24 ноября 1962 г.), уполномоченный по правам человека в ТО.

Стрелец. 23 ноября — 21 декабря

Это будет год неожиданных открытий и ярких впечатлений. Стрельцы раскроют свой внутренний потенциал и наконец-то поймут, чего хотят от жизни. Они не сразу найдут общий язык с Собакой, но уже весной почувствуют прилив сил. Они перестанут упрямствовать, начнут уступать другим и идти на компромисс в профессиональных вопросах, и их карьера стремительно пойдет вверх. Впрочем, как и финансовое положение. Что же касается любовной сферы, в 2018 году Стрельцам неимоверно повезет: Собака наполнит их жизнь большой и чистой любовью. В самом начале весны Стрельцы встретят человека, который за считанные недели завоюет их доверие и пробудит в них неизведанные до этого чувства. Такие отношения будут развиваться очень стремительно, и к концу года Стрельцы начнут подумывать о свадьбе.



Михаил Пятикопов (25 декабря 1998 г.), «Мистер Студенчество — 2017».

Козерог. 22 декабря — 20 января



Время творческих взлетов и профессионального успеха — вот что можно сказать о 2018-м для Козерогов. С первых же дней своего правления Собака всерьез займется их карьерой и личной жизнью, и самые заветные мечтания представителей этого знака начнут стремительно воплощаться. Уже к маю в их бизнес-копилке соберется с десяток выгодных предложений и столько же полезных деловых знакомств. Начальство по достоинству оценит умение Козерогов в нужное время проявить выдержку и взять решение проблем под личный контроль. На любовном фронте у Козерогов ожидаются серьезные перемены: неожиданно появится человек, который привнесет в их жизнь яркие эмоции и незабываемые впечатления. Желтая Земляная Собака спланирует эту встречу так романтично, что даже богиня любви позавидует ее оригинальности.



Тимофей Скатов (21 января 2001 г.), теннисист, обладатель премии «Русский Кубок — 2017».

Водолей. 21 января — 19 февраля



С Собакой Водолеи не сразу найдут общий язык, она будет испытывать их на прочность вплоть до середины весны, но стойко выдержавшие все жизненные передряги заслужат уважение Собаки и ее благосклонность. В профессиональном плане год для Водолеев более чем успешен, они всерьез задумаются об открытии собственного бизнеса. Собака подкинет несколько интересных предложений о сотрудничестве, благодаря которым дело будет развиваться очень стремительно и уже к началу осени появятся первые плоды. Год не готовит для Водолеев большой истории любви. Время от времени в их жизни будут появляться мимолетные романы, однако ни к чему серьезному они не приведут. Женатые и замужние Водолеи испытают небольшой «вулканизм» в отношениях с партнерами, и придется приложить усилия, чтобы сохранить их.



Кристина Си (9 марта 1991 г.), певица, артистка лейбла Black Star.

Рыбы. 20 февраля – 20 марта

Новая правительница годичного цикла буквально с первых дней знакомства запишет Рыб в свои любимчики. Их задор и оптимизм покорят сердце Собаки, и она будет преподносить им сюрпризы на протяжении всего года. Откроются новые профессиональные возможности, которые к концу года принесут огромную прибыль. Заниматься карьерой Рыбы будут вплоть до начала осени, но как только получат долгожданное повышение, их внимание сразу переключится на семью и сердечные дела. Рыбы наконец-то начнут уделять время своим вторым половинкам. Цветы, подаренные без повода, романтическое путешествие, компромиссы в бытовых спорах, милые сюрпризы – вот что спасет их отношения. Что касается свободных Рыб, в 2018 году найти любовь на всю жизнь им не удастся, но бурных романов у них будет предостаточно.