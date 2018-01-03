Туляк попался на краже алкоголя из магазина
Сделать ему это не удалось, однако отвечать по закону придется.
В дежурную часть отдела полиции «Скуратовсий» с заявлением обратилась менеджер продовольственного супермаркета, расположенного в посёлке Южный. Женщина сообщила, что из торгового зала магазина мужчина пытался похитить бутылку водки.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. При просмотре видеозаписи с установленных внутри торгового помещения камер наблюдения была установлена личность нигде не работающего и ранее судимого 31-летнего жителя посёлка.
Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.161 УК РФ «Покушение на грабёж».
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