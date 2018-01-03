Туляк попался на краже алкоголя из магазина

Сделать ему это не удалось, однако отвечать по закону придется.

В дежурную часть отдела полиции «Скуратовсий» с заявлением обратилась менеджер продовольственного супермаркета, расположенного в посёлке Южный. Женщина сообщила, что из торгового зала магазина мужчина пытался похитить бутылку водки.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. При просмотре видеозаписи с установленных внутри торгового помещения камер наблюдения была установлена личность нигде не работающего и ранее судимого 31-летнего жителя посёлка.

Он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.1 ст.161 УК РФ «Покушение на грабёж».