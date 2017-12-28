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В Ясногорском районе мужчина застрелил знакомого из охотничьего ружья

В Ясногорском районе мужчина застрелил знакомого из охотничьего ружья

Правоохранителям удалось раскрыть преступление по горячим следам.

25 декабря в деревне Рязановка Ясногорского района в строительной постройке было обнаружено тело проживавшего там 43-летнего мужчины. В ходе доследственной проверки установлено, что причиной смерти являются огнестрельные ранения головы и грудной клетки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Благодаря совместным действиям сотрудников региональных управлений Следственного комитета и УМВД преступление удалось раскрыть «по горячим следам».

По подозрению в совершении убийства задержан 48-летний местный житель. По версии следствия, вечером 22 декабря в ходе ссоры, возникшей во время совместного распития спиртных напитков, подозреваемый взял из своего автомобиля охотничье ружье и дважды выстрелил в своего знакомого. После этого он скрылся с места преступления.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства происшествия. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:49 0
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