В тульской больнице волонтеры благотворительного фонда устроили праздник для детей

25 декабря в отделении онкогематологии Тульской детской областной клинической больницы благотворительный фонд «ЖИВИ» организовал новогодний праздник для маленьких пациентов. Фонд поддерживает отделение с 2016 года.

Сейчас в отделении находится около 20 детей. Все они борются с тяжелыми заболеваниями крови, и для победы над болезнью одного лечения недостаточно. Важным фактором для выздоровления является психоэмоциональное состояние.





В проведении праздника большую помощь оказали приглашенные артисты из студии детских праздников Family Kids. Они показали детям красочное новогоднее представление. В конце празднования все пациенты получили подарки: книги, раскраски, развивающие материалы, канцтовары, наборы для детского творчества. Все это предоставили бесплатно партнеры фонда.