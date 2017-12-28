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В тульской больнице волонтеры благотворительного фонда устроили праздник для детей

В тульской больнице волонтеры благотворительного фонда устроили праздник для детей

Маленькие пациенты получили массу положительных эмоций.

25 декабря в отделении онкогематологии Тульской детской областной клинической больницы благотворительный фонд «ЖИВИ» организовал новогодний праздник для маленьких пациентов. Фонд поддерживает отделение с 2016 года. 

Сейчас в отделении находится около 20 детей. Все они борются с тяжелыми заболеваниями крови, и для победы над болезнью одного лечения недостаточно. Важным фактором для выздоровления является психоэмоциональное состояние. 



В проведении праздника большую помощь оказали приглашенные артисты из студии детских праздников Family Kids. Они показали детям красочное новогоднее представление. В конце празднования все пациенты получили подарки: книги, раскраски, развивающие материалы, канцтовары, наборы для детского творчества. Все это предоставили бесплатно партнеры фонда.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:07 +7
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