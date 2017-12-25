В Туле прошли межрегиональные соревнования по каратэ

Состязания проходили в двух видах кумитэ (свободные поединки) и тамесивари (соревнования на силу удара).

24 декабря в спортивном комплексе «Новое Поколение» прошел открытый межрегиональный турнир по каратэ (WKU) «Кубок ТНБ».

Состязания проходили в двух видах кумитэ (свободные поединки) и тамесивари (соревнования на силу удара).

В соревнованиях по кумитэ приняли участие 11 команд, почти 300 спортсменов разыграли награды в семи возрастных группах, 37 весовых категориях.

В соревнованиях на силу удара приняли участие 80 спортсменов, разыграв медали в 10 весовых категориях.

призеры

Первые места:

Новикова Виктория

Новикова Маргарита

Батовкина Анастасия

Кориева Алина

Казаков Артемий

Королев Павел

Насибулин Артем

Дяблов Павел

Клименко Максим

Яковенко Алексей

Копылов Вадим

Звягинцев Николай

Симкин Алексей

Смусенко Виктор

Вторые места:

Максакова Ольга

Голосова Ульяна

Павлова Маргарита

Лазарева Ксения

Костюшко Валерий

Щербавичус Кирилл

Васин Эрнест

Слюсарев Ярослав

Галахов Владимир

Воеводин Василий

Орлов Иван

Сысоев Сандро

Мишкин Алексей

Николаев Антон

Крутояров Александр

Казарьян Гектор

Соустов Илья

Климов Илья

Денисов Алексей

Кирилин Александр

Меркулов Дмитрий

Третьи места:

Свирина Ариадна

Разикова Юлия

Губарева Анастасия

Васин Дмитрий

Мазулевский Андрей

Зарываев Глеб

Сиротин Владислав

Суровцев Антон

Утицын Григорий

Колосов Степан

Ермаков Анатолий

Ващекин Арсений

Тихомиров Иван

Фильков Максим

Нефедов Павел

Носов Николай

Кураков Роман

Клименко Алексей

Организацию и проведения соревнований осуществляла Детско-юношеская спортивная федерация каратэ Тульской области под руководством Григория Суворинова.

В качестве почётных гостей на турнире присутствовали заслуженный учитель России Кузнецов Владимир Сергеевич, профессор и кандидат педагогических наук Крайнов Андрей Николаевич, ветеран боевых действий в Афганистане Кармишин Александр, председатель комитета по спорту Дмитрий Яковлев, исполнительный директор компании ТНБ Олег Чендев.