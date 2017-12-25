В Туле прошли межрегиональные соревнования по каратэ
Состязания проходили в двух видах кумитэ (свободные поединки) и тамесивари (соревнования на силу удара).
24 декабря в спортивном комплексе «Новое Поколение» прошел открытый межрегиональный турнир по каратэ (WKU) «Кубок ТНБ».
Состязания проходили в двух видах кумитэ (свободные поединки) и тамесивари (соревнования на силу удара).
В соревнованиях по кумитэ приняли участие 11 команд, почти 300 спортсменов разыграли награды в семи возрастных группах, 37 весовых категориях.
В соревнованиях на силу удара приняли участие 80 спортсменов, разыграв медали в 10 весовых категориях.
Первые места:
- Новикова Виктория
- Новикова Маргарита
- Батовкина Анастасия
- Кориева Алина
- Казаков Артемий
- Королев Павел
- Насибулин Артем
- Дяблов Павел
- Клименко Максим
- Яковенко Алексей
- Копылов Вадим
- Звягинцев Николай
- Симкин Алексей
- Смусенко Виктор
Вторые места:
- Максакова Ольга
- Голосова Ульяна
- Павлова Маргарита
- Лазарева Ксения
- Костюшко Валерий
- Щербавичус Кирилл
- Васин Эрнест
- Слюсарев Ярослав
- Галахов Владимир
- Воеводин Василий
- Орлов Иван
- Сысоев Сандро
- Мишкин Алексей
- Николаев Антон
- Крутояров Александр
- Казарьян Гектор
- Соустов Илья
- Климов Илья
- Денисов Алексей
- Кирилин Александр
- Меркулов Дмитрий
Третьи места:
- Свирина Ариадна
- Разикова Юлия
- Губарева Анастасия
- Васин Дмитрий
- Мазулевский Андрей
- Зарываев Глеб
- Сиротин Владислав
- Суровцев Антон
- Утицын Григорий
- Колосов Степан
- Ермаков Анатолий
- Ващекин Арсений
- Тихомиров Иван
- Фильков Максим
- Нефедов Павел
- Носов Николай
- Кураков Роман
- Клименко Алексей
Организацию и проведения соревнований осуществляла Детско-юношеская спортивная федерация каратэ Тульской области под руководством Григория Суворинова.
В качестве почётных гостей на турнире присутствовали заслуженный учитель России Кузнецов Владимир Сергеевич, профессор и кандидат педагогических наук Крайнов Андрей Николаевич, ветеран боевых действий в Афганистане Кармишин Александр, председатель комитета по спорту Дмитрий Яковлев, исполнительный директор компании ТНБ Олег Чендев.