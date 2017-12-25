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В Туле прошли межрегиональные соревнования по каратэ

В Туле прошли межрегиональные соревнования по каратэ

Состязания проходили в двух видах кумитэ (свободные поединки) и тамесивари (соревнования на силу удара).

24 декабря в спортивном комплексе «Новое Поколение» прошел открытый межрегиональный турнир по каратэ (WKU) «Кубок ТНБ». 

Состязания проходили в двух видах кумитэ (свободные поединки) и тамесивари (соревнования на силу удара).

В соревнованиях по кумитэ приняли участие 11 команд, почти 300 спортсменов разыграли награды в семи возрастных группах, 37 весовых категориях.

В соревнованиях на силу удара приняли участие 80 спортсменов, разыграв медали в 10 весовых категориях.

призеры

Первые места:

  • Новикова Виктория 
  • Новикова Маргарита 
  • Батовкина Анастасия 
  • Кориева Алина 
  • Казаков Артемий 
  • Королев Павел 
  • Насибулин Артем 
  • Дяблов Павел 
  • Клименко Максим 
  • Яковенко Алексей 
  • Копылов Вадим 
  • Звягинцев Николай 
  • Симкин Алексей 
  • Смусенко Виктор 

Вторые места:

  • Максакова Ольга 
  • Голосова Ульяна 
  • Павлова Маргарита 
  • Лазарева Ксения 
  • Костюшко Валерий 
  • Щербавичус Кирилл 
  • Васин Эрнест 
  • Слюсарев Ярослав 
  • Галахов Владимир 
  • Воеводин Василий 
  • Орлов Иван 
  • Сысоев Сандро 
  • Мишкин Алексей 
  • Николаев Антон 
  • Крутояров Александр 
  • Казарьян Гектор 
  • Соустов Илья 
  • Климов Илья 
  • Денисов Алексей 
  • Кирилин Александр 
  • Меркулов Дмитрий 

Третьи места:

  • Свирина Ариадна 
  • Разикова Юлия 
  • Губарева Анастасия 
  • Васин Дмитрий 
  • Мазулевский Андрей 
  • Зарываев Глеб 
  • Сиротин Владислав 
  • Суровцев Антон 
  • Утицын Григорий 
  • Колосов Степан 
  • Ермаков Анатолий 
  • Ващекин Арсений 
  • Тихомиров Иван 
  • Фильков Максим 
  • Нефедов Павел 
  • Носов Николай 
  • Кураков Роман 
  • Клименко Алексей

Организацию и проведения соревнований осуществляла Детско-юношеская спортивная федерация каратэ Тульской области под руководством Григория Суворинова.  

В качестве почётных гостей на турнире присутствовали заслуженный  учитель России Кузнецов Владимир Сергеевич, профессор и кандидат педагогических наук Крайнов Андрей Николаевич, ветеран боевых действий в Афганистане Кармишин Александр, председатель комитета по спорту Дмитрий Яковлев, исполнительный директор компании ТНБ  Олег Чендев. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:33 +4
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